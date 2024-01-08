Aydın’a gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Yurdun genelinde sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji, Aydın’da da yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 09.01.2024 Salı günü ilk saatlerden itibaren Aydın il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Açıklamanın devamında vatandaşlardan; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.