Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Perşembe (30.11.2023) günü ilk saatlere kadar Aydın il genelinde kuvvetli (20-50kg/m2), kıyı ve kuzey ilçelerinde (Kuşadası, Didim, Söke, Karpuzlu, İncirliova, Germencik, Koçarlı, İl merkezi, Köşk, Sultanhisar, Kuyucak ve Nazilli) yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.