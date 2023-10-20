Aydın'da 3 araç birbirine girdi: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Aydın-Çine kara yolu Otogar mevkisi yakınlarında, İ.P'nin kullandığı 09 AFH 293 plakalı kamyonet, Ö.K yönetimindeki 09 ADR 816 plakalı hafif ticari araç ve E.S idaresindeki 09 AF 592 plakalı otomobil arasında zincirleme kaza meydana geldi.
1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler dahil 6 kişi yaralandı.
Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan hafif ticari aracın sürücüsü E.S. kurtarılamadı.