Aydın’da 33 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı



Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadele çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, polis ekipleri; tren garı, otogar, alışveriş merkezileri, okul çevreleri, şehir giriş ve çıkışlarında uygulama gerçekleştirdi.

Mobil PTS sistemiyle yapılan denetimlerde, 19-25 Şubat tarihleri arasında 15 bin 625 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 33 şahıs yakalandı.

Denetimler esnasında, 1 hırsızlık şüphelisi de yakalanarak gözaltına alındı. 1 hafta boyunca polis ekipleri tarafından toplamda 412 olaya müdahale edildi. Yapılan uygulamalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 adet fişek, 3 şahıstan 7 gram uyuşturucu madde, 1 şahıstan 1 gram esrar maddesi, 1 şahıstan 33 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

1 haftalık süreçte, 8 bin 613 araç sorgulanırken, 1 aracın hacizli yakalamalı olduğu belirlendi. Ayrıca Mobil PTS Sistemiyle de 5 bin 633 aracın sorgusu yapıldı.