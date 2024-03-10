Aydın’da 47 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın’da 47 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesinde 47 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı. Didim ilçesinde deniz kıyısında bulunan makilik alanda, yasa dışı olarak Yunanistan'a deniz yolu ile geçmeye çalışan M.M. ve M.Ö. isimli göçmen kaçakçıları ile 47 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan; 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 7 adet şişirme pompası, 1 adet akü ve 50 litre benzin ele geçirildi. Göçmenler, Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 kaçakçı işlemlerinin sonrasında adli makamlara sevk edildi. Daha sonra ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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