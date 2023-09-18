Aydın’da 65 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’da iki farklı operasyonda sahil güvenlik ekipleri tarafından 65 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Aydın’da 65 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 27 kaçak göçmen yakalandı.

Bir başka operasyonda Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 38 kaçak göçmen yakalandı.

Her iki operasyonda yakalanan toplam 65 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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