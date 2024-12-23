Aydın’da 95 yaşındaki Hatice ninenin deve güreşi aşkı, engel tanımıyor

Dayısının deveci olması nedeniyle küçük yaşlardan itibaren develerle iç içe büyüyen Hatice Nine, ilerleyen yaşına rağmen deve güreşlerine olan tutkusunu sürdürüyor.

Deve güreşlerinin en önemli etkinliklerinden biri olan Dünya Kupası güreşleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile bugün Ilıcabaşı Ayter Arenası'nda gerçekleşti.

Renkli ve heyecanlı görüntülere sahne olan güreşlerde, pehlivan develer maharetlerini sergilerken, 7'den 70'e her yaştan izleyici büyük bir coşku ve ilgiyle mücadeleleri izledi. Bu büyük etkinliğin en dikkat çeken izleyicilerinden biri ise 95 yaşındaki Hatice Nine oldu.

Hatice Memiş, çocukluk yıllarından bu yana develerin içinde büyümüş biri olarak, deve güreşlerine olan ilgisini hiç kaybetmedi. Tekerlekli sandalyesiyle Ayter Arenası’na gelen Hatice Nine, mücadele eden develeri dikkatle izledi. Yaşının ilerlemiş olmasına rağmen, develere olan sevgisi ve ilgisi onu güreş alanına taşımaya yetti.

Hatice Nine'nin bu tutkusu, kızı ve damadı tarafından da büyük bir ilgiyle destekleniyor. Kızı ve damadı, annelerinin bu özel isteğini kırmayarak, tekerlekli sandalyesiyle birlikte onu güreşlere götürdü. Zaman zaman yaşının getirdiği zorluklar nedeniyle Hatice Nine’ye güreşleri anlatan kızı ve damadı, annelerinin bu sevdanın peşinden gitmesine yardımcı oldu.

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“DEVELERDEN KOPAMAYAN ANNEMİZİ KIRMADIK”

Hatice Memiş’in damadı Yüksel Çankurt, kayınvalidesinin çocukluğunda dayısının devecilik yapmasından dolayı develerle iç içe büyüdüğünü belirtti.

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Çankurt, “Eskiden annemin dayısının develeri vardı. Annem de sürekli olarak deve güreşlerini takip ederdi. Deve güreşlerine olan ilgisi çok büyük. Yaşı ilerlemiş olsa da biz de annemizi kırmıyoruz ve onu sürekli güreşlere götürüyoruz. Bugün de Dünya Kupası güreşlerini izlemek istedi, biz de onu kırmadık ve Koçarlı’dan buraya geldik. Tekerlekli sandalyesiyle develeri görmesini sağladık. Annem zaten çocukluğundan beri deveci. Dayısının yanında develerle büyüdü. Şimdi yaşlandığı için de develere olan sevgisinden kopamıyor. Onun isteğini yerine getirmek bizim için çok değerli” dedi.