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Ambulans ile otomobil çarpıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde özel bir şirkete ait ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:19
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Aydın'da ambulans ile otomobil çarpıştı

Ambulans ile otomobil çarpıştı
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İHA

Kaza, Denizli-Aydın Karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi.

G.D idaresindeki Ziya Gökalp Caddesi'nden karayoluna doğru seyir halinde olan otomobil, içinde hasta bulunan ve Denizli'den İzmir istikametine doğru seyir halindeki S.Ç idaresindeki ambulansa çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar karayolunu trafiğe kapattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü G.D.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan G.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansın içerisinde bulunan hasta da ilçedeki özel bir hastaneye sevk edilirken, yapılan çalışmaların ardından karayolu trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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