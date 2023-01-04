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Çeşitli suçlardan aranan ve cezası bulunan 5 şahıs yakalandı

Aydın’da çeşitli suçlardan aranan ve cezası bulunan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 12:39
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Aydın'da aranan 5  şahıs yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan ve cezası bulunan 5 şahıs yakalandı
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Aydın’ın Söke ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla Söke’de çalışmalarını sürdürüyor. Söke ilçesinde çeşitli suçlarından aranan ve hakkında toplam 9 yıl 1 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A., 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.C.Ç., 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A., 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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