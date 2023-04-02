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Aydın'da aranan 6 şahıs yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan 6 şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 10:56
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Aydın'da aranan şahıslar yakalandı

Aydın'da aranan 6 şahıs yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde gerçekleştirilen devriye esnasında jandarmanın dikkatinden kaçamayan 6 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ‘Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma, Tehdit ve Hakaret” suçlarından aranan ve hakkında toplam 6 ay hapis cezası bulunan M.K., “Basit Yaralama” suçundan aranan ve hakkında toplam 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.T., “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme, Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında toplam 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan G.D., “Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından aranan ve hakkında toplam 2 yıl hapis cezası bulunan A.E., “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından aranan ve hakkında toplam 10 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Y. ve 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar, sevke edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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