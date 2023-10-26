Aydın'da asansörde ölen kız öğrencinin 3 ay önce aynı asansördeki paylaşımı şoke etti

İHA ve DHA'dan alınan ortak bilgilere göre, Aydın’da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörden çıkmaya çalıştığı sırada sıkışarak hayatını kaybeden öğrencinin Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş olduğu öğrenildi. Ertaş'ın ailesine haber verildiği öğrenildi.



ÜZERİNDE 'SADECE ÖLÜLER GÖRÜR' YAZILI ASANSÖR FOTOĞRAFI PAYLAŞMIŞ



Öte yandan, Zeren Ertaş’ın geçen 9 Temmuz tarihinde bir sosyal medya hesabında asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Ertaş’ın, yayımladığı asansör fotoğrafının üzerindeki 'Sadece ölüler görür' ifadesi dikkati çekti.

NE OLDU?

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Işıklı Mahallesi’nde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda onlarca öğrenciyi taşıyan asansörün halatı koptu.

16 kişinin bindiği asansör 7. kattan düştü. 1 öğrenci hayatını kaybederken, 15 öğrenci ise yaralandı.

Yurtta kalan bir öğrenci tarafından kaydedilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ‘öğrencilerin video kaydı almaması konusunda uyarıldığı ve yurttaki odalarına kapatıldığı’ öne sürüldü.

Videoda konuşan öğrenci, sık sık arızalandığını ve denetlenmediğini ileri dürdüğü asansör hakkında yurt yönetimine defalarca uyarılarda bulunmalarına rağmen hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

VALİ CANBOLAT: MAALESEF BİR ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA'ya yaptığı açıklamada yurttaki 15 kişilik asansöre 16 kişinin bindiğini, asansörün birinci kattayken henüz kapı kapanmadan kaymaya başladığını belirtti. Vali Canbolat, bu sırada asansördeki öğrencilerden birinin panik halinde dışarı çıkmak isterken arada sıkışarak vefat ettiğini söyledi.

Vali Canbolat, "15 öğrencinin sağlık durumunda bir problem yok. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Olaya müdahale edildi. Öğrencilerimizde bir sorun yok hepsi asansörden kurtarıldı. Maalesef bir öğrencimizi kaybettik." diye konuştu.

21 EYLÜL'DE BAKIMI YAPILMIŞ

Gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getiren Canbolat, "Tüm ekiplerimiz bölgede. Asansörün 21 Eylül'de bakımı yapılmış. Ama biz her halükarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dışında, idari çalışma da başlatıyoruz. Konuyu her yönüyle araştırıp inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ERKEK ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Kaza haberini alan erkek öğrenci yurdundaki öğrenciler de olay yerine gelerek tepki gösterdi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto sırasında 'Yönetim istifa' sloganları atan öğrenciler daha sonra dağıldı.