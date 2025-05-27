Aydın'da aydınlatma direği devrildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'da aydınlatma direği devrildi

Aydın'da Nuri Özek (60) ile Hüseyin Bircan Çınar'ın (51) üzerlerine aydınlatma direği devrilmesi sonucu yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Aydın Efeler ilçesi Kemer Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Parkı'nda meydana geldi. İlk belirlemelere göre, çürüdüğü belirlenen aydınlatma direği devrilerek önce park içerisindeki Halk Ekmek büfesinin çatısına ardından da parkta oturan Nuri Özbek ile Hüseyin Bircan Çınar'ın üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgü tanığı S.A., "Az ileride oturduğum esnada bir anda ses duydum.

İlk başta çatı uçtuğunu düşündüm. Sonra bir baktım ki direk devrilmiş. Tutmaya çalışmasalar direk doğrudan başlarına denk gelecekti.

Ama yine de engel olamadılar. Biri başı, diğeri belinden hafif yaralandı. Direk boyalıydı ama çürümüş" dedi.

Aydın'da aydınlatma direği devrildi

Aydın'da aydınlatma direği devrildi

Aydın'da aydınlatma direği devrildi

Aydın'da aydınlatma direği devrildi

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