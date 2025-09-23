Aydın’da bıçak parası operasyonu! Profesör ve sekreteri gözaltına alındı

Aydın’da bir üniversite hastanesinde bıçak parası adı altında para aldığı iddia edilen Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K., düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 14 ayrı şikayet bulunduğu öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Algoloji Uzmanı Prof. Dr. O.N.A. ile sekreteri A.K.'nin "bıçak parası" adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı gerekçesiyle 14 hasta şikayetçi oldu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda polis, dün düzenlenen operasyonla Prof. Dr. O.N.A. ve sekreteri A.K.'yi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. O.N.A'nın Aydın Tabip Odası'nın eski Başkanı olduğu öğrenildi.

