Aydın’da binlerce fidan planı devrede

Kaynak: İHA
Aydın’da binlerce fidan planı devrede

Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturulmak için ekime başlandı.

Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

Bu yıl "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla gerçekleştirilecek olan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Aydın'da toplam 17 lokasyonda fidan dikim etkinliği yapılacak. Aydın il merkezi ile birlikte ilçelerde protokol, öğrenciler ve vatandaşların katılacağı fidan dikim törenleri gerçekleştirilecek. Ülke geneliyle eş zamanlı yapılacak fidan dikim törenlerinde program 10.30 da başlayıp saat 11.11 de fidan dikimiyle devam edecek.

Etkinlikte, Efeler Ovaeymir Mahallesi Poligon Sokak, Çine Kavşit Mahallesi, Karpuzlu Bayraktepe Uzunkuyu Mevkii, Söke Yenikent Mahallesi, Köşk Yiğit Sokak, Kuşadası Türkmen Mahallesi, Germencik Gümüşdağ Mevkii, İncirliova Sınırteke, Didim Altınkum Mehmetçik Hatıra Ormanı, Koçarlı Çeşmeköy Yolu, Bozdoğan Altıntaş Doğankaya, Karacasu Yazır Mahallesi, Nazilli Yazırlı Mahallesi, Kuyucak Yeni Mahalle Sosyal Tesisler, Buharkent İstiklal Okulu, Sultanhisar Şehit Ayhan Yeşilyol Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yenipazar Çulhan Ali Kuşçu Matematik Evi'nde fidanlar toprakla buluşturulacak.

Son Haberler
Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ açıldı
Beyoğlu Belediyesi tarafından kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’ açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
Peyzaj çalışmaları devam ediyor
Peyzaj çalışmaları devam ediyor
Batman’da havai fişek satışı yasaklandı
Batman’da havai fişek satışı yasaklandı
Küçük çocuğa yumruk atıp sonra da 1,5 metre yükseklikten atmıştı! Sosyal medya ayaklanınca yeniden tutuklama kararı geldi
Küçük çocuğa yumruk atıp sonra da 1,5 metre yükseklikten atmıştı! Sosyal medya ayaklanınca yeniden tutuklama kararı geldi