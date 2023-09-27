Aydın’da cezaevi firarisi aranıyor

Mahkumun işlediği suçun ne olduğu henüz açıklanmadı.

Hastaneden kaçtı

Olay, dün akşam saatlerinde Aydın Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlü olan M.A. (27) isimli mahkum, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi gören M.A., görevlilerin dikkatini dağıtarak hastaneden kaçtı.

Polis alarma geçti

Mahkumun firar ettiğini fark eden hastane yetkilileri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, hastane çevresinde ve kent genelinde arama yaptı.