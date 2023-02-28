Aydın'da dehşete düşüren görüntüler

İHA'nın haberine göre, olay, akşam saatlerinde Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle 203. Sokak'ta meydana geldi. T.E. isimli şahıs, A.Y. isimli şahsı kaldırımın kenarına yatırıp yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Yaşanan vahşeti görenlerin bağrışması ve 'Ne yapıyorsun sen?' diye seslenmesi üzerine A.Y.'nin başından kalkan T.E., kısa bir süre sonra tekrar yanına geldiği şahsın bu defa kulağına bıçak sapladı. Yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Y.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra operasyon başlatan Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli T.E.'nin uyuşturucu maddeden adam yaralama olayına kadar pek çok suçtan 31 ayrı sabıka dosyasının bulunduğu ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Olayda yaralanan A.Y.'nin de uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma ve tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.