Aydın'da düğün yemeğinde tavuk- pilavdan 25 kişi zehirlendi

DHA'nın haberine göre; olay, kırsal Azizabat Mahallesi’nde öğleden sonra düzenlenen bir düğünde meydana geldi. Düğünde Ş.Ş.'nin (35) yaptığı pilav ve tavuk yemeği yiyen davetlilerden 25’i rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Zehirlenen Vatandaşların Durumu

Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine başvuran 25 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan 1’inin Kuyucak Devlet Hastanesi’nde, 20’sinin ise Nazilli Devlet Hastanesi’nde tedavileri devam ederken, 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma İnceleme Başlattı

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın nasıl meydana geldiği ve zehirlenmenin nedeni araştırılıyor. Düğün sahibi Ş.Ş.'nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.