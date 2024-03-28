Aydın'da emeklilere et ve süt ürünlerinde yüzde 20 indirim

En düşük 10 bin liralık emekli maaşı ile yüksek enflasyon içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışan emeklilere Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden destek geldi.

Ata tohumlarının fidelerini dağıtım töreninde konuşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın’da hayat geçirdikleri Emekli Kart’a başvuruların yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Halk Ege Et mağazalarında bu karta sahip olan emeklilerin et ve süt ürünlerinde yüzde 20 indirimin devam ettiğini şu sözler ile açıkladı:

"65 bin civarında bir başvuru var. Et devam ediyor bilindiği gibi. Bugün de süt ve süt ürünlerinde de yüzde 20 indirimimiz başlıyor ve bu indirimler devam edecek.

Emeklilerimizin durumu düzelinceye kadar biz buna devam edeceğiz. Her zaman söylüyorum. Emeklimizi bir somun ekmeğe muhtaç ettiler.

Ne zaman emeklilerimiz bu duruma düşmüştü. Ben utanıyorum söylerken. Yani biz sosyal yardımlarımızdan bahsederken utanıyoruz artık”