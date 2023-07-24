Aydın'da facianın önüne son anda geçildi

Efeler ASTİS Milet Bulvarı’ndaki bir hurdalıkta çıkan yangın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.

KAYNAK: ANKA
Aydın'da facianın önüne son anda geçildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir hurdalıkta bugün öğleden sonra yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangının yan taraftaki tüp deposuna ulaşma riskine karşı önlem alan ekipler, yangını söndürmeyi başardı. Yangında hurdalıkta bulunan malzemeler zarar görürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Başkan Çerçioğlu’ndan geçmiş olsun mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yangınla ilgili bilgi aldı ve işyeri sahiplerine geçmiş olsun mesajı gönderdi. Başkan Çerçioğlu, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasını da takdir etti.

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