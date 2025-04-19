Aydın'da festival hazırlıkları

1940'lı yıllarda "Portakal Festivali" olarak düzenlenen ve son yıllarda uluslararası düzeyde kutlanan Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali 53. kez coşkuya sahne olacak. Nysa Zerafet Güzeli ve Çilek Güzeli yarışmaları ile binlerce genç kızın heyecanla beklediği festival, 7-18 Mayıs tarihlerinde Sultanhisar ve Atça'da gerçekleştirilecek. 9 gün sürecek olan festival kapsamında gerçekleştirilecek olan yarışmaların yanı sıra birbirinden ünlü isimler de sahne alarak sevilen şarkılarıyla misafirlere festival coşkusunu yaşatacak.

Festival hazırlıklarının aralıksız sürdüğünü belirten Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, herkesi festivale davet ederken, konu ile ilgili Sultanhisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada "53.Uluslararası Sultanhisar Atça Nysa Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalimiz 7-18 Mayıs tarihleri arasında Sultanhisar Merkez ve Atça'da gerçekleştirilecektir. Tüm halkımız davetlidir" ifadeleri yer aldı.