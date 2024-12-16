Aydın’da genç mucitlerin projeleri görücüye çıktı

On binlerce öğrenciye robotik ve kodlamadan nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı alanda eğitim veren Deneyap Teknoloji Atölyesi tarafından Milli Teknoloji Hamlesi Programı ve Tasarım/Üretim Proje Şenliği gerçekleştirildi. Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan Aydın Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin şenliğinde genç mucitlerin hazırladığı projeler de görücüye çıktı. Birbirinden dikkat çeken projelerle yaptıkları tasarımları sergileyen gençler, takdir topladı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi'nden yapılan açıklamada "Aydın Gençlik Merkezimizin Deneyap Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan Milli Teknoloji Hamlesi Programı ve Tasarım/Üretim Proje Şenliği öğrenci velilerinin de katılımıyla hafta sonu gerçekleşti" ifadeleri yer aldı.