Aydın'da hırsızlar suçüstü yakalandı

Aydın Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayın öğrenilmesine müteakip hırsızlık olayı ile ilgili olay yeri ve çevresinde yapılan araştırma esnasında 5-6 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesi içerisinde siyah dumanların yükseldiğinin tespit etmesi üzerine bölgeye gidilerek yapılan araştırmada yanan kabloların çalınan kablolar olduğu tespit edildi.

Yapılan detaylı araştırma sonucu U.A ve A.Y. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek yakalandı. Yanık vaziyette ele geçirilen kablolar kurum yetkilisine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.