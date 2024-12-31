Aydın'da hırsızlar suçüstü yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın'da hırsızlar suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde şahıslar, kamu kurumuna ait 190 metre enerji nakil kablosunu çaldılar. Çaldıkları kabloları yaktıkları esnada jandarma ekiplerince yakalandılar.

Aydın Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayın öğrenilmesine müteakip hırsızlık olayı ile ilgili olay yeri ve çevresinde yapılan araştırma esnasında 5-6 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesi içerisinde siyah dumanların yükseldiğinin tespit etmesi üzerine bölgeye gidilerek yapılan araştırmada yanan kabloların çalınan kablolar olduğu tespit edildi.

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Yapılan detaylı araştırma sonucu U.A ve A.Y. isimli şahısların hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilerek yakalandı. Yanık vaziyette ele geçirilen kablolar kurum yetkilisine teslim edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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