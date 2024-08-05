Aydın'da jandardamadan sıcaktan kaplumbağaya su

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da jandardamadan sıcaktan kaplumbağaya su

Aydın'da jandarma sıcaktan etkilenen kaplumbağaya su içirdi.

Yaşasın iyi insanlar

Aydın'da çevre koruma denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, aşırı sıcak nedeniyle bitkin düşen bir kaplumbağaya pet şişe ile su içirerek kurtardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, çevre ve doğa koruma faaliyetlerine devam ederken, sıcaktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirdiği anın fotoğrafı görenlerin takdirini topladı.

Ekipler, çevre koruma faaliyeti esnasında seyir halindeyken yol kenarında duran kaplumbağayı fark etti.

Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı Aydın'da, güneşin altında kalan ve bitkin düşen kaplumbağanın susadığını düşünen ekipler, ellerindeki pet şişeyle kaplumbağanın yanına gitti.

Ekipleri gören kaplumbağa ilk başta kabuğuna çekildi, ancak suyu fark edince kabuğundan çıktı.

Jandarma ekiplerinin elinden su içen kaplumbağa kendine gelirken, ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra kaplumbağayı araziye bırakarak doğal yaşamına kavuşturdu.

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