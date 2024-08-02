Aydın'da uğradığı çekiçli saldırıda yaralanan kadın hastanede öldü

Kaynak: AA
Aydın'da uğradığı çekiçli saldırıda yaralanan kadın hastanede öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çekiçli saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Nakşiye Duran, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 17 gündür tedavi altında olan 60 yaşındaki Nakşiye Duran, bugün hayatını kaybetti. Duran'ın vefatı, yakınlarında büyük üzüntü yarattı.

Olayın geçmişi

16 Temmuz'da Kardeşköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda televizyon tamircisi M.G. (46), aralarında Nakşiye Duran, eşi H.D. (65), kızı H.G. (37) ve torunu B.G.'nin (6) bulunduğu aile bireylerine çekiçle saldırarak yaralamıştı.

Gözaltına alınan M.G., "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. M.G. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü iddia etmişti.

Son Haberler
Önce kahvehaneyi taradı ardından otomobil gasp edip eski nişanlısını kaçırdı Yerel Haberler
Önce kahvehaneyi taradı ardından otomobil gasp edip eski nişanlısını kaçırdı
New York borsasında sert düşüş Ekonomi
New York borsasında sert düşüş
Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime açıldı Gündem
Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime açıldı
Beşiktaş Süper Kupa öncesi transferi açıkladı Spor
Beşiktaş Süper Kupa öncesi transferi açıkladı
ABD'de fabrika siparişleri dibi gördü Ekonomi
ABD'de fabrika siparişleri dibi gördü
Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı Yerel Haberler
Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı
Caddeye kontrolsüz çıkan kamyonete otomobilin çarpması kamerada Yerel Haberler
Caddeye kontrolsüz çıkan kamyonete otomobilin çarpması kamerada