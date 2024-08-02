Aydın'da uğradığı çekiçli saldırıda yaralanan kadın hastanede öldü

Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 17 gündür tedavi altında olan 60 yaşındaki Nakşiye Duran, bugün hayatını kaybetti. Duran'ın vefatı, yakınlarında büyük üzüntü yarattı.
Olayın geçmişi
16 Temmuz'da Kardeşköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda televizyon tamircisi M.G. (46), aralarında Nakşiye Duran, eşi H.D. (65), kızı H.G. (37) ve torunu B.G.'nin (6) bulunduğu aile bireylerine çekiçle saldırarak yaralamıştı.
Gözaltına alınan M.G., "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. M.G. ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, eve girdiğinde aile bireylerini yatar vaziyette gördüğünü iddia etmişti.