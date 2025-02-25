Aydın’da kaçak göçmenler kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da kaçak göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarındaki 30 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisindeki 30 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 30 kaçak göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

Aydın’da kaçak göçmenler kurtarıldı

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