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Yüzlerce kaçak alkol ele geçirildi

Aydın’da düzenlenen operasyonda yüzlerce kaçak alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli kişi yakalandı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:19
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Aydın'da kaçak içki operasyonu

Yüzlerce kaçak alkol ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda yüzlerce kaçak alkole el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgileye göre, Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bir evde kaçak alkol üretildiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Yapılan operasyonda 1 litrelik şişelerde 390 litre sahte etil alkol, 5 litrelik bidonlarda 25 litre sahte etil alkol, 415 litre sahte etil alkol, 699 adet ise içki aroması ele geçirildi. 

Operasyon sonrası M.Ş., isimli şüpheli gözaltına alındı.

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