Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

Aydın'ın Didim ilçesinde kaça tarihi eser kazası yapan 10 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kaça tarihi eser kazası yapan 10 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbük Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı sonrası operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan G.K., M.K., B.K., A.Y., R.A., Z.S., D.T., Y.E.Ç., H.A. ve F.C. suçüstü yakalandı. Kazı bölgesinde yapılan aramada; 2 jeneratör, yılan kamera, seyyar lamba, 3 gaz maskesi, 2 merdiven ve halat ile 47 kazı işlerinde kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Aydın'da kaçak kazı operasyonu: 10 gözaltı

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