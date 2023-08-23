Aydın'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda; kaçak sigara yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe büro amirlikleri kent genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre aldıkları istihbaratı değerlendiren polis ekipleri bir ikamette kaçak sigara imal edildiği tespit etti.

aw014716-01.jpgOperasyon için düğmeye basan ekipler adreste yaptıkları aramada; 2 adet sigara sarma makinesi, 9 bin 950 adet doldurulmuş makaron sigara, 11 bin adet boş makaron ve 20 kilo gram açık ve bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli N.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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