Aydın'da kağıt fabrikasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Aydın'da kağıt fabrikasında korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında atık kağıtların depolandığı alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir kağıt fabrikasında atık kağıtların depolandığı alanda yangın çıktı. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürüyor.

Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikasında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Atık kağıtların depolandığı alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Gökyüzüne yükselen duman ilçenin pek çok noktasından görüldü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Aynı fabrikanın açık alanındaki kağıt toplama bölümünde geçen 12 Temmuz'da da yangın çıkmıştı.

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