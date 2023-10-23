Aydın'da kardeş kavgasında kan aktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir oto tamircisi, erkek kardeşi tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da kardeş kavgasında kan aktı

İHA'nın haberine göre, olay, Ata Mahallesi 605 sokak üzerinde bulunan bir oto tamircisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamircisi B.A.'nın iş yerine, iddiaya göre uzun süredir görüşmediği erkek kardeşi Y.A. geldi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Y.A. yanında bulundurduğu silahını çekerek ağabeyi B.A.'yı bacağından vurdu.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ardından yaralıyı ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan B.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Y.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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