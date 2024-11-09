Aydın’da kayıp iki çocuk bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da kayıp iki çocuk bulundu

Aydın’ın kaybolan 2 çocuğu kendi imkânları ile bulamayan baba 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Jandarmanın devreye girmesiyle kayıp 2 çocuk 1 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 2 çocuğu jandarma ekipleri bularak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuyulu Mahallesinde evlerinin önünde oynayan 6 ve 7 yaşlarında 2 erkek çocuğu kayboldu. Kendi imkanları ile çocuklarını arayan ve sonuç alamayan baba durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çapta çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde kayıp çocukları ihbarın 1 saat sonrasında Şevketiye Mahallesi'nde buldu. Ekipler çocukları Kuyulu Mahallesi'ne getirerek ailesine teslim ederken vatandaşlar da jandarma ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aydın’da kayıp iki çocuk bulundu

Aydın’da kayıp iki çocuk bulundu

Aydın’da kayıp iki çocuk bulundu

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