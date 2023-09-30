Aydın'da kovalama sonucu durdurulan şüpheli polisi bıçakla yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobildeki kişinin bıçakla yaraladığı polis memuru hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: AA
Aydın'da kovalama sonucu durdurulan şüpheli polisi bıçakla yaraladı

Devriye görevini sürdüren motosikletli polisler, durumundan şüphelendikleri otomobili takibe aldı.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, kovalamaca sonrası Kocagür Mahallesi'nde durduruldu.

Araçtakilerin kaçmaya çalışması üzerine çıkan arbedede şüpheli bir kişi, polis memuru N.H.T'yi bıçakla yaraladı.

Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polisi bıçakla yaraladı

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polisi bıçakla yaraladı

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, ekiplerden bilgi alıp incelemelerde bulundu.

Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheli A.T'nin mahalledeki bir evde saklandığını tespit etti.

Polis Özel Harekat ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda A.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polisi bıçakla yaraladı

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