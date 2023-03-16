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Aydın’da bahçe evine kumar baskını

Aydın’da bir bahçe evine kumar operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kişi yakalanırken, şahıslara 24 bin 340 TL idari para cezası kesildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:56
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Aydın’da kumar operasyonu

Aydın’da bahçe evine kumar baskını
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir bahçe evine düzenlenen kumar operasyonu baskınında kumar oynadığı tespit edilen 6 kişi yakalanırken, şahıslara 24 bin 340 TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik olarak sürdürdükleri çalışmalar neticesinde Kirazlı yolu üzerinde bulunan bahçe evinde kumar oynatıldığı bilgisi edinildi. Bunun üzerine bahse konu adres fiziki takibe alınıp gerekli hazırlıkların ardından, kumar oynandığı esnada bahse konu adrese operasyon düzenlendi. 

Adreste 6 şahsın kumar oynadığı tespit edilirken, masa üzerinde 14 bin 650 TL para, 100 dolar para, 2 adet yuvarlak zar, 80 adet pul ele geçirildi. Kumar oynayan 6 şahsa 24 bin 330 TL idari para cezası kesilirken, kumar oynatan H.T. isimli şahıs gerekli adli işlemler için emniyete götürüldü.

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