Aydın'da KYK yurdundaki asansör faciasında yeni tutuklama

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan mühendis tutuklandı.

KAYNAK: AA
Aydın'da KYK yurdundaki asansör faciasında yeni tutuklama

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'ndaki kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mühendis R.H.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen R.H.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Böylelikle faciaya ilişkin tutuklananların sayısı 3'e çıktı.

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NELER YAŞANMIŞTI?

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.

Yaşanan ihmal, Türkiye genelinde protestolara neden olmuştu. Sinop Seyyid İbrahim Bilal KYK Yurdu Müdürü, Zeren için eylem yapan öğrencilere "Korkuyorsan, çakılacağını düşünüyorsan binme o zaman asansöre" sözlerini sarf etmişti.

ZEREN'İN ÖLÜMÜ İSTANBUL'DA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Aydın'da ihmal sebebiyle asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ardında ülkenin dört bir yanında öğrenciler sesini duyurmaya çalışıyor. İstanbul Kadıköy'de toplanan gençler attıkları sloganlarla kendilerini ifade etmeye çalıştı: "Öğrencinin katili saray rejimi"

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