Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın’ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: AA
Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın Yerleşim Alanına Yakındı

Yangın, dün saat 14.00 sıralarında Akçakonak Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu orman işletme ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yerleşim alanına yakın bölgedeki yangına çok sayıda arazöz, su tankeri ve iş makinesi ile müdahale edildi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alanın kül olduğu belirlendi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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