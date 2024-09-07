Aydın'da maske taktı evleri taşladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da maske taktı evleri taşladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, maskeli bir şahıs gece yarısı çevreyolu üzerindeki bazı evlere taşlarla saldırdı.

Olay, saat 04.00 civarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yüzü maskeli saldırgan, park ettiği otomobilden inip yerden topladığı taşlarla çevredeki ev ve apartmanlara defalarca taş attı. Hiçbir söz söylemeden sadece taş atarak evlere zarar veren saldırgan, bir süre sonra koşarak otomobiline geri bindi ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırı anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde maskeli kişinin yerden aldığı taşlarla evlere ve binalara zarar verdiği anlar net bir şekilde görülüyor. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.

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