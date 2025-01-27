Aydın’da ölü balıklar yine kıyıya vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da ölü balıklar yine kıyıya vurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde ölü balıklar kıyıya vurdu. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı bölgede yaşanan balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde ölü balıklar kıyıya vurdu. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı bölgede yaşanan balık ölümlerinin sebebi araştırılıyor.

Didim ilçesine bağlı Mavişehir Mahallesi Sedef Koyu'nda geçtiğimiz temmuz ayında yaşanan balık ölümlerinin ardından yine ölü balıklar kıyıya vurdu. Sabah saatlerinde koydaki ölü balıkları fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen Didim Belediyesi ekipleri koyu temizleyerek, inceleme gerçekleştirdi. Yaklaşık 6 ay sonra tekrarlanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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