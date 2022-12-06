Otomobil 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı

İHA’nın haberine göre, kaza Dağeymiri Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 09 AV 559 plakalı otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran otomobildeki sürücü sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri tarafından yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.