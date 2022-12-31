Restorandaki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu. Anne-kız birlikte can verdi

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki patlamada hayatını kaybeden 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri, 38 yaşındaki Neslihan Karaboğa, 11 yaşındaki Lale Nur Karaboğa, 4 yaşındaki Cansu Karaboğa, 10 yaşındaki Gamze Karaboğa, 37 yaşındaki Emine Düztepe ile 14 yaşındaki kızı İrem Düztepe ve 45 yaşındaki Fatma Danaş olarak açıklandı.

Adli Tıp Kurumundan alınacak olan cenazelerin defin yerlerinin henüz belli olmadığı öğrenildi.

KIZIYLA BİRLİKTE CAN VERDİ

Yangında dışarıya çıkamayan Emine Düztepe ile 14 yaşındaki kızının birlikte can verdiği öğrenildi.

Olay, saat 15.35 sıralarında Nazilli ilçesi Uzun Çarşı’daki bir döner restoranda meydana geldi. Restoranda tüp değişimi sırasında patlama yaşanırken bir anda alevler tüm binayı sardı. Yangında 7 kişi hayatını kaybederken, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yangında dışarıya çıkamayan isimlerden ikisinin de Emine Düztepe (37) ile kızı İrem Düztepe (14) olduğu öğrenildi. Anne ve kızının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şırnak’ta jandarma personeli olarak görev yapan İlker Düztepe’nin eşi ve kızının acı haberini alır almaz yola çıktığı aktarıldı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Nazilli Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında dün, tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 4'ünün tedavisinin kaldırıldıkları hastanelerde devam ettiğini aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Halen entübe durumda olan bir hastamızda yüzde 80 yanık var, ilk müdahalenin ardından İzmir'e nakli yapılıyor" bilgisini paylaştı.

Olay yerine ilk ambulansın, patlamadan 2 dakika sonra ulaştığını anlatan Koca, şunları ifade etti:

"5 ambulans, 1 UMKE Timi, 18 sağlık personeliyle kazanın sonuçlarını hafifletmeye çalıştık. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız."