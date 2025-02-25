Aydın'da riskli gıdalara sıkı denetim

Kaynak: İHA
Aydın'da riskli gıdalara sıkı denetim

Aydın'da halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerine yönelik çalışmalar hız kesmiyor.

Aydın Söke İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

​​​​​​​

Halk sağlığını tehdit edebilecek gıda güvenliği risklerinin önüne geçmek ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlama amacıyla yapılan denetimlerde; gıda hijyen şartları, saklama şartları ve üretim süreçleri detaylı bir şekilde kontrol edildi.

​​​​​​​

Son Haberler
Gazze'de 3 çocuk daha soğuktan donarak can verdi! İsrail vahşette sınır tanımıyor
Gazze'de 3 çocuk daha soğuktan donarak can verdi! İsrail vahşette sınır tanımıyor
Güney Kore’de facia! Otoyol köprüsü çöktü: 4 işçi öldü, 6 ağır yaralı var
Otoyol köprüsü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralılar var...
Altyapı maçında tekme ve yumruklar konuştu: İki takıma ceza yağdı
Altyapı maçında tekme ve yumruklar konuştu: İki takıma ceza yağdı
İzmir’de yaşlı çiftin feci ölümü!
İzmir’de yaşlı çiftin feci ölümü!
Kanser tedavisinde çığır açacak gelişme! Hastalarda tüm tümörleri yok ediyor
Kanser tedavisinde çığır açacak gelişme! Hastalarda tüm tümörleri yok ediyor