Aydın'da sibergöz operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Huzur ve Güven uygulamaları çerçevesinde 212 personelin katılmasıyla sibergöz operasyonu yapıldı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sanal devriye faaliyetlerinde Terör Örgütü Propagandası, Cumhurbaşkanına Hakaret, Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar, Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçlarına yönelik paylaşımlar yaptıkları belirlenen 6 ilçede toplam 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Faaliyet çerçevesinde 173 işletmenin kontrolü yapılarak, 5 bin 131 şahıs sorgulandı ve 6 aranan şahıs yakalandı.