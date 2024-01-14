Aydın'da sır olay: Annesini arayıp ‘kaçırıldım’ diyen genç kız aranıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kuaförde çalışan G.N.S., iddiaya göre çalıştığı kuaförün önüne yanaşan ve henüz plakası belirlenemeyen bir taksideki şüpheli ya da şüphelilerce kaçırıldı.

G.N.S., bir süre sonra annesini telefonla arayarak, "Beni az önce kaçırdılar, bir depoda tutuyorlar" diyerek yardım istedi.

Bunun üzerine aile, polise gidip durumu bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, G.N.S.'nin yakınları olayın ardından sosyal medyadan genç kızın bulunması için yardım çağrısı yaptı.

"ZORLA KAÇIRILDI"

Baba S.S., "Kızım G., dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz" dedi.