﻿Aydın'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Ovapınar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Akın ve eşi Gülfer Akın'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, yerde hareketsiz halde buldukları Akın çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirtilen çiftin cenazeleri, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)
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