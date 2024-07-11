Aydın’da suç makineleri kıskıvrak yakalandı

Suç makineleri kıskıvrak yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan toplam 33 kişi başarılı bir operasyonla ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, iki gün içinde 0-5 yıl arası hapis cezası aranan 14 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası aranan 1 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası aranan 6 kişi ve 20 yıl üzeri hapis cezası aranan 1 kişi olmak üzere toplam 22 kişiyi yakaladı.

Ayrıca, ifadeye yönelik olarak aranan 11 şüpheli kişi ile birlikte toplamda 33 kişi kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan kişiler arasında kasten öldürme suçundan 1 kişi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 kişi, hırsızlık suçundan 5 kişi, uyuşturucu suçundan 3 kişi, yağma suçundan 1 kişi, cinsel istismar suçundan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 2 kişi ve diğer suçlardan 19 kişi bulunmakta.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların kesintisiz devam edeceği bildirildi.