Aydın’da suç makineleri kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın’da suç makineleri kıskıvrak yakalandı

Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandığı bildirildi.

Suç makineleri kıskıvrak yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından çeşitli suçlardan aranan toplam 33 kişi başarılı bir operasyonla ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları, yakalama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, iki gün içinde 0-5 yıl arası hapis cezası aranan 14 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası aranan 1 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası aranan 6 kişi ve 20 yıl üzeri hapis cezası aranan 1 kişi olmak üzere toplam 22 kişiyi yakaladı.

Ayrıca, ifadeye yönelik olarak aranan 11 şüpheli kişi ile birlikte toplamda 33 kişi kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan kişiler arasında kasten öldürme suçundan 1 kişi, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 kişi, hırsızlık suçundan 5 kişi, uyuşturucu suçundan 3 kişi, yağma suçundan 1 kişi, cinsel istismar suçundan 1 kişi, dolandırıcılık suçundan 2 kişi ve diğer suçlardan 19 kişi bulunmakta.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaların kesintisiz devam edeceği bildirildi.

İlgili Haberler
Aydın'da kötü koku yayılan evden 6 kamyon çöp çıktı
Aydın'da kötü koku yayılan evden 6 kamyon çöp çıktı
Aydın'da otomobil tarlaya uçtu. 2 yaralı
Aydın'da otomobil tarlaya uçtu. 2 yaralı
Son Haberler
Ünlü deprem bilimci hayatını kaybettti Gündem
Ünlü deprem bilimci hayatını kaybettti
Omurga sağlığını korumanın 5 formülü. Yaz aylarını fırsata çevirin Sağlık
Omurga sağlığını korumanın 5 formülü. Yaz aylarını fırsata çevirin
Seçime TFF engeli Spor
Seçime TFF engeli
Neslim Güngen polislere dans ederek kapıyı açmış. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı Gündem
Neslim Güngen polislere dans ederek kapıyı açmış. Kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alınmıştı
ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı Gündem
ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı
Dünyada bir ilki yapacaklar. Projenin adı: Star Wars Dünya
Dünyada bir ilki yapacaklar. Projenin adı: Star Wars
Ersun Yanal Arda Turan ile anlaştı Spor
Ersun Yanal Arda Turan ile anlaştı