Aydın'da şüpheli valiz alarmı... Fünye ile patlatıldı

Kaynak: İHA
Aydın'da şüpheli valiz alarmı... Fünye ile patlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otobüs durağının arkasındaki apartmanın bahçesindeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otobüs durağının arkasındaki apartmanın bahçesindeki şüpheli valiz fünye ile patlatıldı.

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan otobüs durağının arka kısmındaki bir apartmanın bahçesindeki sahipsiz valizi fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği alırken bulvar da trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekibi tarafından özel kıyafet giyilerek fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. Müdahalenin ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, bölgedeki insan ve araç trafiği tekrar normale döndü.

Son Haberler
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı
Aydın'da şüpheli valiz alarmı... Fünye ile patlatıldı
Aydın'da şüpheli valiz alarmı... Fünye ile patlatıldı
MHP'de istifa şoku! Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat görevi bıraktı
MHP'de istifa şoku! Muğla İl Başkanı Oğuz Akarfırat görevi bıraktı