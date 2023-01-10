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Tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Aydın’da yapılan operasyonda 11 tarihi eser kaçakçısı yakalandı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 11:56
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Aydın'da tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı

Tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı
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İHA’nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre jandarma, Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi’nde kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda 11 şüpheli muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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