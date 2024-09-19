Aydın'da teknede kaçaklar yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, İtalya rotası üzerinde seyreden bir yelkenli teknede 28 düzensiz göçmen yakalandı, ayrıca 2 göçmen kaçakçısı gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, Didim açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik Botları (KB-117, KB-4), İtalya rotasında hareket eden bir yelkenli tekneyi tespit ettiği ifade edildi.

Tekne durdurulduğunda, içinde 9'u çocuk olmak üzere toplam 28 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi bulundu.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan 2 göçmen kaçakçısı hakkında ise adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.