Aydın'da terör opeasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Müdürlüğü tarafından Aydın genelinde “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan dolayı aranması olan şüpheli şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyona dair aktarılan bilgilere göre Aydın’da; Didim, Efeler ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML) suçundan dolayı aranan 6 şüpheli şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.