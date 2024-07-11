Aydın'da terör opeasyonu

Kaynak: İHA
Aydın'da terör opeasyonu

Aydın’da Jandarma ekipleri terör propagandası yapanlar hakkında operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 6 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Müdürlüğü tarafından Aydın genelinde “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçundan dolayı aranması olan şüpheli şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyona dair aktarılan bilgilere göre Aydın’da; Didim, Efeler ve Kuşadası ilçelerinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK-TKP-ML) suçundan dolayı aranan 6 şüpheli şahıs ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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