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Aydın'da taş yüklü kamyon devrildi

Aydın'da taş yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. 

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:44
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Aydın'da trafik kazası

Aydın'da taş yüklü kamyon devrildi
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İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Söke ilçesinde çevre yolunda taş yüklü kamyon devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke Kuşadası çevre yolu üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada 09 AGL 510 plakalı Remzi D. yönetimindeki kamyon direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle yol kenarına devrildi. Yol kenarındaki bariyerlere bir süre sürtünerek ilerleyen taş yüklü kamyon, bariyerleri de parçalayıp yan yattı. Sürücü Remzi D. şans eseri yara almadan kazayı atlattı.

Olay yerine gelen trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından, dökülen malzemeler iş makineleri tarafından alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

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