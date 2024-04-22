Aydın'da tren kazası: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Aydın'da tren kazası: 1 ağır yaralı
Aydın'ın Köşk ilçesinde hemzemin geçitte meydana gelen tren kazasında bir kişi ağır yaralanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte kapalı bulunan bariyere rağmen karşıya geçmeye çalışan motosikletle, tren çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu ve ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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