Aydın'da tren kazası: 1 ağır yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ödemiş yol ayrımında bulunan hemzemin geçitte kapalı bulunan bariyere rağmen karşıya geçmeye çalışan motosikletle, tren çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savruldu ve ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.